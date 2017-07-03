(Özel Haber) Sıcaktan bayılan yolcuyu otobüsle hastaneye getirdi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan bir çok vatandaş baygınlık geçiriyor. Baygınlık geçirenler olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edilirken otobüste fenalaşan bir yolcu ise belediye otobüsüyle acil servise getirildi.

Belediye otobüsüyle hastaneye getirildi

Toplama Merkezi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında yolcu taşıyan şehiriçi belediye otobüsündeki bir kadın sıcaktan dolayı baygınlık geçirdi. Yolda sıcaktan bunalmış halde otobüse binen kadın, otobüsün içerisinde fenalaşınca şoför tarafından hastaneye getirildi. İçindeki yolcularla birlikte hastaneye gelen otobüsten indirilen kadın, sedye ile acil servise alındı. Burada tedavi altına alınan kadının sıcaktan fenalaştığı belirlendi. Otogara vardığında kadının daha da fenalaştığını söyleyen şoför, otobüsün yönünü hastaneye çevirip kadını hiç düşünmeden acile getirdiğini söyledi.

"Davranışını takdir ettik"

Hastane acilinde beklediği sırada yolcu otobüsüyle baygınlık geçiren bir kadının getirildiğine şahit olan Bekir Fırat isimli vatandaş, otobüs şoförünü takdir ettiğini belirterek, “Biraz önce bayılan bayanı gördünüz, belediye otobüsü tarafından getirildi. Otobüs şoföründen Allah razı olsun. Böyle insanlarımız halen var. Şanlıurfa’da yüksek sıcaklardan dolayı son günlerde hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz, bir çok bayılma olayı oluyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar bu konuda daha dikkatli olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ambulanslar sıcaktan bunalanları taşıdı

Şanlıurfa’da yüksek sıcaklık nedeniyle özellikle yaşlılar zor günler yaşıyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye sevk ediliyor. Şanlıurfa il merkezinde sabah saatlerinden itibaren onlarca vatandaşın sıcaktan baygınlık geçirerek hastanelere sevk edildiği öğrenildi.