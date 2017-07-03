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03 Temmuz 2017 10:40

(Özel haber) Sıcaktan bunalan vatandaşlar teraslarda yatıyor

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan vatandaşlar geceleri teraslarda yatıyor.

(Özel haber) Sıcaktan bunalan vatandaşlar teraslarda yatıyor

03 Temmuz 2017 10:40


Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da aşırı sıcaklar nedeniyle gece evlerinde yatamayan vatandaşlar teraslarda yatıyor. Vatandaşlar, doğal ortamlarda serinleyerek hem elektrikten tasarruf ediyor hem de sağlıklı bir ortamda sabahlamanın tadını çıkarıyor.


Terasta yatmanın hem ekonomik hem de sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyen Celal Sana, “Biz her yaz aylarının başlamasıyla dam palaslarda yatmaya başlıyoruz. Dam palaslarda yatmak sağlık açısından çok iyidir, çünkü Allah’ın verdiği doğal havayı teneffüs ediyorsun. Damda yatmak bambaşka oluyor, gece yatağına uzandığında gökyüzünü seyredebiliyorsun, yıldızları sayıyorsun. Bir de bakmışsın ki sabah olmuş. Anlatmakla olmuyor, bunu yaşamak lazım” ifadelerini kullandı.



Anız yangınları hava sıcaklığını yükseltiyor


Viranşehir’deki hava sıcaklığının en büyük nedeninin anız yangınları olduğunu iddia eden Celal Sana, anız yakanları uyararak, “Anız yakmayın. Evin kapısını ve pencerelerini açamıyoruz. Anız külleri evin içerisini yaşanmaz hale getiriyor. Ayrıca anız yakanlar milyonlarca canlının katili oluyor. Anız yakıldığından dolayı havaların sıcaklığı daha da artıyor’’ diye konuştu.



"Akrep ve yılanlardan korunuyoruz"


Dam palaslarda yatarak akrep veya yılanlardan bir nebze olsun korunduğunu ve bir dam palas maliyetinin bir aylık elektrik faturası dahi etmediğini söyleyen Celal Sana, “Klimanın önünde yattığımızda, sabahları yataktan kalkamıyorsun. Bütün vücut sertleşiyor. Bir dam palas ücreti, bir aylık klimanın elektrik faturasına yansıttığı maliyet kadar yoktur. Bir de elektrikten de tasarruf oluyor. Allah’ın verdiği doğal hava varken neden elektrikli aletler kullanalım. Bir de yazın akrep yada yılan olsun, onlardan bir nebze olsun korunuyorsun. Dam palaslarda yatmak hem ekonomik açıdan hem sağlık açısından daha iyidir” dedi.




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