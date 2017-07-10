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10 Temmuz 2017 10:09

(Özel haber) Suriyeli hamile kadının öldürülmesi sınır ilçesi Ceylanpınar’da kınandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriyeli Emani Abdurrahman’ın Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra öldürülmesine tepki gösterdi.

(Özel haber) Suriyeli hamile kadının öldürülmesi sınır ilçesi Ceylanpınar’da kınandı

10 Temmuz 2017 10:09


İlçe merkezinde toplanan sivil toplum kuruluşu üye ve temsilcileri, Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli Emani Arrahman adlı hamile kadının tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte öldürülmesi olayını kınadı. Basın açıklamasına Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Özel Kalem Müdürü Aziz Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Basın açıklamasını okuyan temsil heyetinden Emekliler Derneği Başkanı İbrahim Aldırmaz da Ceylanpınarlı sivil toplum kuruluşları olarak yaşanan insanlık dışı olayı kınadıklarını belirterek, "Biz tarih boyunca mazlumlara umut olmuş aziz milletimizi mahcup edecek, hepimizi üzecek vahşi bir cinayete şahit olduk. Bize ne oldu ki zalimlerin zulmüyle yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki bize vicdanımıza sığınan bebeğin katili olduk. Tarih boyunca zalimlerin karşısında durmuş millet evlatlarıyız. Bu vahşi cinayeti kınıyoruz" dedi.


Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan vahşi cinayetin vicdan sahibi herkesi derinden üzdüğünü söyledi. 6 yıldır Suriyeli muhacirlerle birlikte yaşadıklarını ifade eden Bayol, işlenen cinayeti şiddetle kınadıklarını belirtti. Basın açıklamasına katılan Suriyeli Abit İbrahim ise cinayetin bir şahıs tarafından gerçekleştirildiğini ve Türkiye’ye mal edilemeyeceğini söyledi. 6 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten İbrahim, "Bu vahşi cinayeti kınıyoruz. Ayrıca bizler keyfi olarak Türkiye’ye gelmedik. Zulümden kaçıp Türkiye’ye sığındık. Bu vahşice cinayeti işleyen kişiye idam verilmelidir" şeklinde konuştu.




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