Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin çalıştığı kazan dairesinde iş elbiseleriyle okuduğu Kuran-ı Kerim videosu sosyal medyada büyük yankı buldu. Eline mikrofon alan Karahan Ortakaya isimli genç, kazan dairesinde Kuran-ı Kerim okurken okulda okuyan öğrenciler ise kendisini dinlemek için kazan dairesine giderek cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulunu birincilikle bitirdiği öğrenilen Karahan Ortakaya’nın iş bulamadığı gerekçesiyle İŞKUR üzerinden kırsaldaki bir okulun kazan dairesinde çalıştığı belirlendi.