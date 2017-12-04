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04 Aralık 2017 12:17

(Özel Haber) Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin kazan dairesinde okuduğu Kuran-ı Kerim sosyal medyayı salladı

Üniversiteyi birincilikle bitirdikten sonra iş bulamadığı gerekçesiyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir okulun kazan dairesinde çalışan gencin Kuran-ı Kerim okuduğu video, sosyal medyada büyük yankı bulurken onu dinlemek isteyen öğrenciler ise kazan dairesine iniyor.

(Özel Haber) Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin kazan dairesinde okuduğu Kuran-ı Kerim sosyal medyayı salladı

04 Aralık 2017 12:17


Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin çalıştığı kazan dairesinde iş elbiseleriyle okuduğu Kuran-ı Kerim videosu sosyal medyada büyük yankı buldu. Eline mikrofon alan Karahan Ortakaya isimli genç, kazan dairesinde Kuran-ı Kerim okurken okulda okuyan öğrenciler ise kendisini dinlemek için kazan dairesine giderek cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.


Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulunu birincilikle bitirdiği öğrenilen Karahan Ortakaya’nın iş bulamadığı gerekçesiyle İŞKUR üzerinden kırsaldaki bir okulun kazan dairesinde çalıştığı belirlendi.




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