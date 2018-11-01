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(Özel) Hafriyat kamyonunda davetsiz misafir

Şanlıurfa’da bir kedi, hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak yolculuk etti.

Şanlıurfa'da bir kedi, hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre görüntüler, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale yolunda çekildi. Küçük bir kedi, seyir halindeki hafriyat kamyonun arkasına tutunarak yolculuk etti. Arka far bölgesinde duran ve her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan minik kedi, zaman zaman başka yere geçmek için etrafı kolaçan etti. Bulunduğu yerden ayrılamayan kedi yolculuğa devam ederken, o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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