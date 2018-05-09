Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde anasınıfında eğitim veren kadın öğretmenler, hafta içi ders verirken, hafta sonu ise çocuklara oyuncak yapabilmek için marangoz dükkanında çalıştı. Bütün aletleri kullanabilen öğretmenler, adeta ustalara taş çıkarttı.

Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan sedef işlemeciliği ve oymacılık kursuna giden kadın öğretmenler, makinelerle tahtaları kesip matkapla deldi. Şekil verilen tahtalar birçok işlemden geçirildi. Son olarak rengarenk boyanan tahtalar, öğrencilerin okulda kullanabileceği eğitici materyaller ile oyuncaklara dönüştürüldü. Öğretmenlerinin aylarca emek harcayarak yaptıkları oyuncakları alan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

Hafta içi öğrencilere ders verdiklerini, hafta sonu ise onlar için oyuncak yaptıklarını söyleyen Eyyübiye Ertuğrul Gazi Anaokulu öğretmeni Hatice Kübra Okumuş, "Biz hafta içi öğrencilerimize ders verirken, hafta sonu da onların eğitimlerini daha yararlı bir şekle getirmek için burada onlara oyuncak ve eğitici materyaller hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Hedefimiz öğrencilerimize iyi şeyler sunmak"

Öğrencilere iyi şeyler sunmak istediklerini belirten anasınıfı öğretmenlerinden Hatice Bennavi, "Biz de hafta içi çalışıyoruz, öğrencilerimize dersler veriyoruz. Hafta sonları da buraya geliyoruz. Aynı şekilde oyuncak yapımını öğreniyoruz. Bunları da öğrencilerimize sunuyoruz. Burada daha çok renklerle ilgili çalışma yapıyoruz. Yeni başladığımız için, bundan sonra da sayılara geçeceğiz. Öyle sıralı bir şekilde kavramları öğrencilerimize vereceğiz. Hedefimiz öğrencilerimize bir şeyler sunmak, onların daha iyi eğitim alabilmeleri için yardımda bulunmak" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlere yardımcı oluyoruz"

Öğretmenlerin bu emeklerine katkı sağladıklarını belirten Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi ve proje koordinatörü Selçuk Altınbaş, "Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi olarak amacımız okul öncesi öğretmenlerimize bir nebze de olsa materyal yapımlarında yardımcı olmak. Burada kendi öğrencilerine kendi el emekleriyle bir şeyler hazırlayıp katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Amacımız bu" diye konuştu.

"Ahşap oyuncaklar sağlık açısından faydalı"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necati Taş, "Malumunuz ilimizde okul öncesi eğitim son derece önem arz etmektedir. Biz de bu konuda en azından onlara bir katkı sunmak için Eyyübiye Halk Eğitim Merkezimizde materyal desteğini sağlıyoruz. Öğretmenlerimizin kendi el emekleriyle, becerileriyle yapmış oldukları bu ürünleri, okul öncesi eğitimine kazandırmaya çalışıyoruz. Okul öncesinde kullanılan malzemeler daha çok plastik olduğundan dolayı gerçekten çocukların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Biz de bu konuda ahşap olarak, en azından bunların materyallerini temin ederek çocukların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi okul öncesinde bulunan öğretmenlerimiz bu yapmış oldukları ahşap oyuncakları kendi okullarına götürüp en azından ilçemizde bulunan okul öncesi sınıflarına dağıtmayı düşünüyoruz. Bu konuda öğretmenlerimiz hafta içinde derslerinde olup hafta sonlarında ise halk eğitim merkezlerimize gelerek bize büyük destek sağladılar. Ben öğretmenleri destekliyorum ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler kendi elleriyle yaptıkları oyuncak ve eğitici materyalleri okullarına götürerek öğrencilerine dağıttı.