(Özel) İşitme engeli ailelerin evine titreşimli bebek telsizi yerleştirildi

Şanlıurfa'da 'Bebekler ağlamasın' projesi kapsamında, işitme engelli çiftlerin evlerine, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlayan sesli, ışıklı ve titreşimli telsiz ile kapı zili çaldığında odada lamba yanan sistemler yerleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından kentte yaşayan işitme engelli ailelerin 0- 4 yaş arası bebekleri ile iletişim sorunlarını aşmak, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlamak amacıyla 'Bebekler ağlamasın' isimli proje başlatıldı. Proje kapmasında ilk etapta işitme engelli 150 çifte bebeklerinin durumlarından erken haberdar olmalarını sağlayan sesli, titreşimli ve ışıklı bebek sesi algılayıcı telsiz verildi. Yine proje kapsamında çiftlerin evlerine, misafir geldiğinde fark etmelerini sağlayan lamba yerleştirildi.

“Engellilerin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz”

Proje kapsamında konuşan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Hasan Bilici, “Engeli alanında hizmetler, Bakanlığımızın genel müdürlüğümüzün çerçevesinde Türkiye çapında görme engelli, zihinsel engelli ve tüm engeller çerçevesinde, yerel düzeydeki belediyelerimizle, STK'larımızla geniş çapta oluşturduğumuz bir hizmet alanıdır. Bugün burada Büyükşehir Belediyemizin işitme engeli kardeşlerimize sunmuş olduğu hizmetle ilgili olarak toplanmış bulunuyoruz. Engeliler alanında daha yapacağımız çok şey var. Bunları yapmak için bakanlık, ulusal ve yerel düzeyde işbirliğiyle engellerimizi önündeki engelleri kaldırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak. İşitme engelleri insanları daha fazla hayata tutması sağlamak. Biz engellilerin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. En büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çitçi ise “İşitme engelli koordinasyon merkezindesiniz. Bütün engelli arkadaşlarımızın başarılarından dolayı çok mutluyuz. Sizleri burada gördüğüm içinde çok mutluyuz. Bu proje kapsamında özellikle işitme engelli çocuklarımızın ağlama sesini duyması için ve kapı zili sesleri için sistemler geliştirdik” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından işitme engelli alilerin evlerine de ziyaret gerçekleştiren yetkililer, burada ailelere proje tanıtımını yaparak, evlerine işitme engelli çocukların ağlama sesini duyması için telsiz ve kapı zili sesleri için sistem yerleştirildi.