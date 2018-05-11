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11 Mayıs 2018 09:22

(Özel) Kaçak su kullanımı ihbarına giden ekip darp edildi

Şanlıurfa’da kaçak su kullanıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ekibi darp edildi.

(Özel) Kaçak su kullanımı ihbarına giden ekip darp edildi

11 Mayıs 2018 09:22

Saldırıda yaralanan iki görevli hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçak su kullanıldığı yönünde ihbar alan ve verilen adrese giden ekiplerle ev sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda ismi öğrenilemeyen şahıs, görevlileri darp etti. Darp sonucu yaralanan Mehmet G. ve Yaşar T. olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Görevlerini yapmaya çalışırken saldırıya uğradıklarını söyleyen Mehmet G., "Görev başındayken saldırıya uğradık. İşimizi yapmaya çalışırken tanımadığımız kişi tarafından saldırıya uğradık. Silahla saldırdı, silah ateş almadı. Alsaydı ikimizi de öldürecekti" dedi.


Yaşar T., "Büyük hakarete uğradık. Silah çekti ve silahı ateşledi ama tutukluk yaptığı için vurmadı. İyi ki de vurmamış. Yani gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Devlet görevlisiyiz, görevimizi yapıyoruz. Devlet görevlisine bir saygı olması lazım. Bu şekilde olmaması lazım" şeklinde konuştu.


Arkadaşları darp edilen Murat Ş. ise "Arkadaşlara silahla saldırdılar. Biz ayırmaya çalıştık, vurdu ateş almadı. Biz belediyenin personeliyiz. Biz dilekçe nezdinde gittik uyarı yaptık. Vatandaş dilekçe verdiği için bizim karşılık vermemiz lazım. Diğer vatandaş da zaten kapısına gittiğimiz an bize silahla karşılık verdi" diye konuştu.




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