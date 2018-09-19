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(Özel) "Memleket isterim" şiirini okuyan Suriyeli öğrenci Bakan Selçuk'u duygulandırdı

Yeni eğitim öğretim yılı dolaysıyla Şanlıurfa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret ettiği Suriyeli öğrencilerin eğitim aldığı Kuveyt-Türk Ortaokulunda Suriyeli kız öğrencinin okuduğu ‘Memleket isterim’ şiiri ile duygulandı.

Yeni eğitim öğretim yılı dolaysıyla Şanlıurfa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret ettiği Suriyeli öğrencilerin eğitim aldığı Kuveyt-Türk Ortaokulunda Suriyeli kız öğrencinin okuduğu ‘Memleket isterim' şiiri ile duygulandı.


Zeytin Dalı Lise Eğitim Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyetle Kuveyt-Türk Ortaokulunda Suriyeli öğrencileri ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, girdiği sınıfta kız öğrencinin okuduğu şiir ile duygulandı. 10 yaşındaki Suriyeli Şehed Mustafa, Cahit Sıtkı Tarancı'nın ‘Memleket isterim' şiirini okuduğu sırada Bakan Selçuk telefonuna sarılarak çocuğun videosunu çekti. Bakan Selçuk, şiir bittikten sonra küçük kıza sarılarak yanaklarından öptü. Yaşanan duygu dolu anlar sonrası hatıra fotoğrafları çekildi.


Suriyeli Şehed Mustafa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kendilerini ziyaret etmesi ile mutlu olduğunu belirtti. Şehed Mustafa, “Ben bakanı görünce çok sevindim, mutlu oldum, inşallah Suriye'de savaş bitince biz de ülkemize gideriz” diye konuştu.

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