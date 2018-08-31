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31 Ağustos 2018 09:17

(Özel) Sakar Şakir filmindeki gardırop sahnesi Şanlıurfa’da gerçek oldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin motosiklete bağladığı el arabasıyla buzdolabı taşıdığı anlar, Kemal Sunal’ın ‘Sakar Şakir’ filmindeki ‘gardırop’ sahnesini akıllara getirdi.

(Özel) Sakar Şakir filmindeki gardırop sahnesi Şanlıurfa’da gerçek oldu

31 Ağustos 2018 09:17


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Camikebir Mahallesi 12 Eylül Caddesi’nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yoldan geçen bir kağıt toplayıcısına ait el arabasına buzdolabı yükledi. Sürücü daha sonra çocuğu arkasına oturtarak el arabasını tutmasını sağladı. El arabasına yüklenen buzdolabı trafikte tehlikeli şekilde taşındı. Motosikletlinin tehlikeli yolcuğu diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Yolculuk yaklaşık yarım saat sürdü.


Buzdolabı taşınırken oluşan ilginç görüntüler ise usta sinema oyuncusu Kemal Sunal ile Ünal Gürel’in başrollerini paylaştığı ‘Sakar Şakir’ filmindeki ‘gardırop Fuat’ sahnesini akıllara getirdi.




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