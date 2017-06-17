(Özel) Şanlıurfa’da karpuz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Adana’dan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gitmekte olan Hıdır B.’nin kullandığı 01 ELV 42 plakalı karpuz yüklü kamyon, çevreyolu bağlantı noktasında kaza yaptı.

Önüne ne geldiyse yerinden söktü

Refüje çarparak kavşaktaki adayı geçen kamyon bütün bordür taşlarını ve tabelaları yerinden söktü. Karşı şeride giren kamyon yaklaşık 50 metre ileride yeniden refüje çarparak devrildi. Kazada kamyondaki karpuzlar etrafa saçılırken sürücüyle birlikte yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken kazanın sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi ve yolda başka araçların olmaması büyük bir faciayı engelledi.

Kazanın sürücünün uyumuş olmasından ya da kamyonun freninin boşalmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.