Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 07:56

(Özel) Şanlıurfa’da karpuz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da refüje çarptıktan sonra kavşaktaki adayı çıkıp elli metre ilerleyen karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

(Özel) Şanlıurfa’da karpuz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

17 Haziran 2017 07:56


Edinilen bilgiye göre kaza, sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Adana’dan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gitmekte olan Hıdır B.’nin kullandığı 01 ELV 42 plakalı karpuz yüklü kamyon, çevreyolu bağlantı noktasında kaza yaptı.


Önüne ne geldiyse yerinden söktü


Refüje çarparak kavşaktaki adayı geçen kamyon bütün bordür taşlarını ve tabelaları yerinden söktü. Karşı şeride giren kamyon yaklaşık 50 metre ileride yeniden refüje çarparak devrildi. Kazada kamyondaki karpuzlar etrafa saçılırken sürücüyle birlikte yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken kazanın sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi ve yolda başka araçların olmaması büyük bir faciayı engelledi.


Kazanın sürücünün uyumuş olmasından ya da kamyonun freninin boşalmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!