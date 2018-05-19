(Özel) - Şanlıurfa’da Ramazan geleneği meyan şerbetine rağbet

İftar öncesinde meyan şerbeti satış yerlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.

Şanlıurfa’da Abdullah Culha isimli bir esnaf 40 metrekarelik bir dükkanda yaklaşık 60 yıldır meyan kökü şerbeti üretip satıyor. Sıcak havaların özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbeti yoğun ilgi görüyor. Culha’nın iş yeri önünde iftara saatler kala metrelerce uzun kuyruklar oluşuyor. Meyan kökü şerbetinin susuzluğu gidermesinin yanı sıra mide, bağırsak, idrar yolu enfeksiyonlarına da çok iyi geldiğini vurgulayan Culha, meyan kökü şerbeti için yaklaşık 20 - 25 dakika sırada bekleyen vatandaşların kimisi şifa niyetine içtiğini kimisinin ise alışkanlık haline getirdiğini ifade etti.

Kimisine göre ise faydası yok

Meyan şerbetini faydası olmamasına rağmen alışkanlık haline getirdiklerini belirten vatandaşlardan Mehmet Taş isimli bir vatandaş ise,“Alışkanlık haline getirdik, fazla önemli değil. İçsek de olur içmesek de. Alışkanlık olduğu için almaya başladık. Herkes bir şey içiyor ama şifalı değil” şeklinde konuştu.

Kimine göre ise her derde deva

Meyan kökünün şifalı olduğun belirten Ahmet Durmaz ise, "Urfa malum sıcak iklim, Türkiye’nin en sıcak şehri. Ramazan, oruç vatandaş mahalli içeceğimiz meyan kökü şerbetine ilgi gösteriyor. Görüyorsunuz millet kuyrukta, sırada. Arkadaşımız 15 dakikadır bekliyor. Herhalde bir 15 dakika daha bekleyecek. Böbrek dostu denir. Ayrıca doğal şekeri olmak münasebetiyle oruçlular için hakikaten bir iki bardak önerilir. Şifalıdır, büyüklerimizden öyle duyduk. Fazla içilirse tansiyonu etkiliyor ona dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.