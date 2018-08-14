Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 12:46

(Özel) Şanlıurfa’da sulama kanalında gençlerin tehlikeli serinliği

Şanlıurfa’da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanalları, tüm uyarılara rağmen gençlerin ve çocukların serinleme mekanı olmaya devam ediyor.

(Özel) Şanlıurfa’da sulama kanalında gençlerin tehlikeli serinliği

14 Ağustos 2018 12:46


Şanlıurfa’da her yıl serinlemek isteyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalları, bu yıl da havanın ısınmasıyla özellikle çocuklar ve gençlerle dolmaya başladı. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Atatürk Barajı’ndan alınan suyu Harran Ovası’na taşıyan sulama kanallarında çok sayıda kişi serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa DSİ 15’inci Bölge Müdürlüğüne ait sulama kanallarındaki ’Kanalla girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarısına rağmen bir grup çocuk ve genç, kanala girerek serinledi. Gençlerin, etrafı demir korkuluklarla çevrili kanalın üzerindeki köprüden akrobatik hareketlerle atlaması ise yürekleri ağızlara getiriyor. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen gençler ve çocuklar, demir korkuluklara bağlı halatlara tutunarak dışarı çıkıp ardından tekrar suya atlayarak tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor.


Sulama kanalına giren gençlerin rahat tavırlarıyla kanala alışkın olduklarını söylemeleri ise pes dedirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç