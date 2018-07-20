Güneş ve Zeliha, babalarının cenazesinde yırtık çoraplarıyla yürekleri burkmuştu.

Türk askerinin Kandil Dağı’na yönelik operasyonunda tüm teröristleri temizleyerek babalarının kanını yerde bırakmayacağını söyleyen Şehit Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un kızları Güneş ve Zeliha, dağın en yüksek tepesine ise Türk bayrağı dikilmesini istedi.

Yırtık çoraplı görüntüleri tüm Türkiye’yi ağlatmıştı

Şırnak’ın Gabar Dağı’nda 7 Ekim 2007 tarihinde 12 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un cenazesine amcalarının kucağında getirilen çocuklarının görüntüsü tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. Şehidin kızları Güneş ve Zeliha’nın yırtık çoraplı ve yalın ayak görüntüleri tüm ülkeyi ağlatmıştı. Babaları şehit edildiğinde Güneş henüz 3, Zeliha ise 1 buçuk yaşındaydı. Bu sene lise birinci sınıfa başlayacak olan Güneş 14 yaşına girerken babasının isminin verildiği Beşat kırsal Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Onbaşı Kasım Aksoy Ortaokulda 7’nci sınıfa giden Zeliha ise 12 yaşına girdi.

Hain terör örgütü yüzünden babasız büyümek zorunda kalan Güneş ve Zeliha, teröristlerin saklandığı Kandil Dağı’na düzenlenen operasyona katılan Türk askerleri için her gün babalarının mezarına gidip dua ediyor. Askerlerin teröristleri tamamen yok etmesi, sağ salim evlerine ve sevdiklerine kavuşmaları için dua eden kızlar, Türk askerinden bir de istekte bulundu. Kandil Dağı’nın teröristlerden temizlenmesini isteyen şehidin kızları, dağın en yüksek tepesine ise Türk bayrağı dikilmesini istedi.

Şehidin kızı Güneş, "Benim babam Kandil, Irak operasyonu düzenlendiğinde şehit düşmüştü. Şu anda Türk askerleri Kandil’de operasyon yapıyorlar. İnşallah Türk askerleri bayrağı dağın en tepesine koyar babamın da kanını yerde bırakmazlar. Bütün teröristleri temizleyeceğiz. Bütün Türk halkı Türk askerleri için dua ediyor. Allah yardımcıları olsun. Biz babamın mezarına babama ve Türk askerlerine dua etmek için kardeşimle birlikte geldik. Annelerine, çocuklarına, babalarına ve eşlerine kavuşmaları için dua ediyoruz. Allah onların yardımcısı olsun” dedi.

Zeliha da Türk askerinin Kandil’de savaşta olduğunu belirterek, "Bayrağımızı dağın en tepesine koyduklarında biz o zaman rahatlayacağız. Babamızın kanını yerde bırakmayacaklar. Şimdi babamın mezarının başındayız ve Kandil’deki askerlerimize dua etmek için geldik. İnşallah tüm teröristleri temizlerler. İnşallah sağ salim dönerler ve annelerine, ablalarına, çocuklarına kavuşurlar” diye konuştu.

Kuzey Irak’a düzenlenen operasyona Güneş ismi verilmişti

Gabar Dağı’nda 13 askerin şehit edilmesi Türkiye’de büyük üzüntüye neden olurken, terhisine 20 gün kala teröristlerce şehit edilen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un Güneş ve Zeliha adlı çocuklarının babalarının cenaze törenine amcaları Ömer Aksoy’un kucağında, yalın ayak ve yırtık çoraplarla katılması tüm Türkiye’yi daha da üzmüş ve derinden etkilemişti. Şehit kızlarının Türkiye’yi derinden etkileyen görüntülerinin ardından Türk Ordusu Kuzey Irak’a 21 Şubat 2008 tarihinde bir kara harekatı başlattı. Operasyona Şanlıurfalı Şehit Kazım Aksoy’un 3 yaşındaki kızı Güneş’in adı verildi.