(Özel) Seri üretim, ayakkabı tamircilerini unutturdu

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ayakkabı sektöründe seri üretime geçilmesi, ayakkabı yapan ve tamir eden küçük esnafı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa'da 30 yılı aşkındır ayakkabı tamirciliği mesleğini sürdüren Mehmet Kırınk, ayakkabı tamirciliği mesleğinin teknolojinin gölgesinde kaldığını belirtti. Kırınk, "Ayakkabı tamirciliği mesleğinde artık çırak bile yetişmiyor ve yavaş yavaş ayakkabı tamirciliği mesleği kayboluyor" dedi.

“Eskiden müşteriler sıraya giriyordu, şimdi ise biz sıraya giriyoruz”

Ayakkabı tamirciliğinin baba mesleği olduğunu aktaran esnaf Mehmet Kırınk, "Ayakkabıcılar çarşısında 30 yıllık esnafım. Benim babam 60 yıl bu çarşıda ayakkabı tamirciliği yaptı. Vatandaşlar ayakkabılarını tamir için getiriyorlar. Ayakkabıların temizliğini, onarımını yapıyoruz. Burada ikinci el ayakkabıları satıyoruz. Ayakkabı fiyatları 20 liradan başlayıp, 100 liraya kadar çıkıyor. Biz ayakkabıcılar çarşısında sabah saat 07.00'de dükkanlarımızı besmeleyle açıyoruz. Ayakkabılarımızı kalıba alırız, sonra ilacı süreriz, daha sonra da ayakkabının tabanını takarız. Ayakkabı makineleriyle ayakkabı dikeriz. Biz rızkımızın peşindeyiz. Gelen müşterilerimizi ağırlarız. Ayakkabıcılar çarşısı, 30 yıl önce müşteriler burada sıraya giriyordu. Şimdi ise biz sıraya girip müşterilerimizi bekliyoruz. Birer müşteri gelmesi için bakıyoruz. Teknoloji ilerledikçe bizim mesleğimizin talebi düşmeye başladı. Şimdi büyük mağazalar açıldı. Büyük iş yerleri açıldı. Bizim gibi küçük esnaflar bir iki müşteriye düştü. Burada müşteri bekliyoruz 3-5 kuruş elimize geçsin diye. Şimdilerde büyük alışveriş merkezleri açıldı. Kartlarla alışveriş yapılıyor, her şey kredi kartıyla yapılıyor. İşlerimiz 30 yıl öncesine göre yüzde 60 azaldı" diye konuştu.