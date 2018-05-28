(Özel) Siverek bağları bir bir yok oluyor

25-30 yıl önce 16 tür üzüm çeşidinin yetiştiği Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bağ alanlarının imara açılması, bilinçsiz yetiştiricilik, ilaçlama ve kuraklık gibi nedenlerden dolayı üzüm bağlarının sayısı günden güne azalıyor. Şu an 3 tür üzümün yetiştirildiği ilçede, pekmeziyle şifa kaynağı olan şire bağları da kuruyor. Bir zamanlar yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan, büyükşehirlere binlerce ton pekmez ihraç edilen bölge son yıllarda ise kendi ihtiyacını bile karşılayamaz duruma geldi.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üstüntaş köyünde bağcılıkla uğraşan Servan Bayraktar, 2-3 yıl öncesine kadar 500-600 kök üzüm ağacının olduğunu belirterek, "2-3 yıl içinde bağlarımdan yarısı kurudu, kalan ise ürün vermiyor, bir hastalık mı nedir bilemiyoruz. 3-4 yıl öncesinde dört, beş at arabası üzüm bu bağdan toplar ve pekmez yapardık, bu bağdan yılda yedi, sekiz bin TL pekmez ve ürün satıyordum. Geçen yıl bağım hiç ürün vermedi, bu senede kurumuş durumda, bende geldim kışlık için odunlarını topladım. Bu bizim bağlarımız Siverek’e üzgü şire üzümü bağlarıdır, bölgede bunun gibi üzüm yoktur, yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyorum” şeklinde konuştu

Vatandaşlar bölgede bağcılığın yeniden canlanması, yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için devlet tarafından bağcılıkla uğraşanların desteklenmesi istendi.