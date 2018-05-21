(Özel) Siverek’te dut pekmezi yapımına başlandı

Ramazan ayında iftar ve sahurun vazgeçilmezi olan dut pekmezi insanları uzun oruç gününde tok tutuyor

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üstüntaş köyü sakinleri, sıcakların bastırması ve dutların olgunlaşmasıyla birlikte dut pekmezi yapımına başladılar. Ramazan ayı’nın dut mevsimine denk gelmesinden dolayı memnun olan vatandaşlar, bu sayede uzun oruç günlerinde tok kalabildiklerini aktardı.

Her yıl ev halkı için bahçesinde ektiği dut ağaçlarından dut pekmezi yaptığını söyleyen köy sakinlerinden Zülküf Bayraktar, "Bakıyoruz dutların zamanı oldu, normalde her Mayıs ayının ortasın da oluyor. Bu yıl Ramazan ayı’na denk geldiği için çok memnunuz. Biri dut ağacına çıkıyor, ağacın altına da bez çadırlar seriyoruz, ağaca çıkan, ağacın dallarını silkeleyerek dutları düşürüyor. Daha sonra topladığımız dutları eve getiriyoruz, torbaya koyuyoruz ve ayaklarımızla ezip, suyunu çıkarıyoruz, sonra elde ettiğimiz dut suyunu büyük kazana koyup bir saat kaynatıyoruz. Büyük kazanda kaynayan dut suyu burada süzüldükten sonra küçük kazanlara koyup birkaç saat kaynatıp dut pekmezi elde ediyoruz. Ramazan’da insanı tok tutuyor bu pekmez, bunun yanında sağlık açısından da çok faydalıdır" şeklinde konuştu.

Uzmanlar dut pekmezinin özellikle mide hastalıkları, ülser, astım ve bronşit hastalıklarında, soğuğa karşı vücut direncinin arttırılmasında pekmezin faydalı olduğunu vurguluyor.