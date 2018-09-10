(Özel) Siverek'te pamuk hasadına başlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2018'in ilk pamuk hasadına başlandı

Bölgede beyaz altın alarak bilinen ve çiftçiler tarafından Nisan ayının ilk günlerinde ekimine başlanan pamuğun hasadı bu yıl erken başladı. Üreticii, ürünü erken hasat etmelerine rağmen pazar ve alıcı bulamamaktan yakınıyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üstantaş kırsal mahallesinde 100 dönüm araziye pamuk eken Mehmet Emin Asal, "Nisan ayından bu yana bu pamuğu ekmişiz, bir çocuk gibi bakmak zorundasınız, nasıl çocuğu eğitiyor ve büyütüyorsanız aynı şekilde buna da öyle bakmak zorundasınız. İlacı olsun, gübresi olsun, çapası olsun her şey emek istiyor” dedi. Doların yükselmesiyle birlikte, gübre ve ilaçlara zam geldiğini iddia eden Asal, "Son zamanlarda doların yükselmesiyle birlikte karımızda erimiş durumda, mazot, gübre ve ilaçlara çok zam geldi, biz çiftçiler artık pek bir şey kazamaz duruma geldik” dedi.

Sezonun ilk pamuğunu topladıkları halde alıcı ve pazar bulamamaktan şikayet eden Asal, "Bölgede bildiğim kadarıyla sezonun ilk pamuğunu biz toplamaya başladık, başlamasına ama alıcı yok, pazarlamasında çok sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte pamuk toplayarak aile geçimine katkı sağlayan 15 yaşındaki Dilek Yeşilağaç, "Bugün pamuk toplamaya başladık, anneanem ve ailemle geldik. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, sıcak ve güneş altında çalışmak zorunda kalıyoruz. Başka yapacak bir iş yok” diye konuştu