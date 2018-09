(Özel) Suriye sınırında sofralara tat veren acı

Bir araya gelen aileler sınırın sıfır noktasında mutfaklara tat katan isotu yapmak için büyük bir dayanışma sergiliyor.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de isot sezonu açıldı. Bir araya gelen aileler isot yapmak için büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Tohumları ile teli dedikleri kısımları ayıran vatandaşlar birbirlerine destek oluyor. Yaklaşık iki hafta süren uğraşın ardından hazır hale gelen isot, acısı ve rengine göre kategorilere ayrılıyor. Temizleme işlemi biten isot daha sonra evlerin çatısında kurutulmaya bırakılıyor. Kuruması bittikten sonra öğütülen isot zeytinyağı ve tuz katılarak mutfaktaki yerini alıyor.

Her yıl kendi ailesi tarafından tüketilmesi için 300 kilo isot temizlediğini belirten Akçakaleli kadınlardan Emine Ok, "İsotu bütün yemeklerimize katıyoruz. Biz her yıl evimizde kullanılmak üzere 300 kilo isot yapıyoruz. İsotu yemeklerimize katıyoruz. En önemlisi ise çiğköfte için hazırlıyoruz. Sağ olsun komşularımız ve akraba kızlarımız bizlere yardıma geldi. İsot çıkarırken herkes birbirine yardımcı olur. Komşu komşunun külüne muhtaçtır" dedi.

Öte yandan, bazı kadınlar isot sezonunda yevmiye karşılığı çalışırken, isot temizleme sırasında acıdan etkilenmemek için eldiven kullanıyor. Zahmetli bir şekilde yetiştirilen kırmızı isot, yöre kadınının maharetli ellerinden geçerek hem sofralara tat katıyor hem de kadınlara gelir kapısı oluyor.