(Özel) Suriyeli mülteciler çadır kentten başka illere gidiyor

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de bulunan ve 22 bin 222 kişinin barındığı çadır kent kapatılıyor. Çadırkentte bulunan Suriyeliler ise Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Suriye sınırındaki Akçakale'de 15 Temmuz 2012 tarihinde hizmete giren Süleyman Şah konaklama tesisleri, 7 yıl süren hizmetin ardından kapatılıyor. Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiye'ye gelen Suriyelilerin barındırılması amacıyla Göç İdaresi tarafından kurulan çadır kent Ekim ayından itibaren boşaltılmaya başlanmıştı. Yaklaşık 22 bin 222 kişinin barındığı çadır kentte, Ekim ayının ikinci haftasından itibaren yol izin talepleri alınmaya başlanmış, talepler çadır kentteki Danışma Birimi tarafından mahalle sıra göre alınmıştı.

Giden Suriyelilere maddi destek

Çadır kentte yaşayan sığınmacılar Türkiye'nin herhangi bir il ve ilçesine gidebilecek. Çadır kentten ayrılan tüm sığınmacılara maddi destek sağladığı öğrenildi. Çadır kentten ayrılan ailelerin son kez birbirleriyle vedalaştıkları görüldü. Yol izin belgesi alan sığınmacılar, minibüslerle çadır kentten ayrılmaya devam ediyor. Çadır kentte kalan son 2 bin kişinin ise Suruç geçici barınma merkezine taşınacağı öğrenildi.

Akçakale geçici barınma merkezinin 26 Ekim'e kadar kadar tamamen boşaltılması bekleniyor.