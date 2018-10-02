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(Özel) Suruç narı tezgahlardaki yerini aldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narının hasadına başlandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narının hasadına başlandı.


Türkiye'nin en önemli sofralık nar üretimi merkezi konumunda olan Suruç'ta nar hasadı başladı. GAP Eylem Planı'nda Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında Atatürk Barajı'ndan bölgeye su verilmesinin ardından bölgede nar tarımı hızla artmaya başladı. Yılın ilk nar hasadının başlamasıyla birlikte nar bahçelerinde toplanan ürünler, tezgahlarda kilosu 2-3 lira arasında satışa sunuluyor.


Suruç narının lezzetiyle dünyanın en iyi narı olduğunu belirten çiftçi Engin Günhan, herkesi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine nar yemeye davet etti. Günhan, tadına doyulmaz dediği Suruç narının tezgahlarda yer aldığını aktararak, kilosunu ise 2-3 liradan satışa sunduklarını söyledi.


Vatandaşlardan Celal Kaya da Suruç'ta yetişen narın tadının çok güzel olduğunu ifade ederek, herkesi Suruç'ta önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan nar festivaline davet etti.

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