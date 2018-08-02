(Özel) Türkiye’nin en genç iline en genç il başkanı

Seçim öncesi başkanlık görevini vekaleten üstlenen 32 yaşındaki Bahattin Yıldız, seçimden sonra başkanlık görevini asaleten yürütecek.

Kendisine güvenerek bu görevi veren herkese teşekkür eden AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Malumunuz olduğu üzere 24 haziran seçim sürecine giden yolda önceki il başkanımız milletvekili adaylığı için istifa etmişti. Genel merkezimizin takdiriyle görevi vekaleten sürdürmek bana verildi. Ben de 4 yılı aşkın bir süredir il teşkilat başkanlığını yapmaktayım. Seçim sürecini çok güzel bir şekilde, milletvekili adaylarımızla birlikte tamamladık. 24 hazirandan sonra Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla asaleten atamam yapıldı. 81 il içerisinde en genç il başkanı olmak bize nail oldu. Bizlere güvenen çok kıymetli, çok değerli liderimiz, cumhurbaşkanımıza şükranlarımı, hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Genel merkezimizden teşkilat başkanımıza, bölge koordinatörümüze, çok kıymetli vekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye’nin en genç iline en genç il başkanı

Türkiye’nin en genç il başkanı olduğunu söyleyen Bahattin Yıldız, “Şanlıurfamız bölgede çok önemli bir yere sahip. 19.5 ortalamasıyla Türkiye’nin en genç illerinden biri. Cumhurbaşkanımızın da siyasette gençlere yer vermek ustanın şiarındandır sözüyle hareketle bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu güne kadar liderimiz ve partimiz gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık tanımıştır. Bunu partimizin her kademesinde görebiliriz, hükumetlerimizde, bürokraside. 18 yaşında milletvekili adaylarımız oldu. Türkiye’nin en genç il başkanı olarak ben karşınızdayım. Şanlıurfa Türkiye’nin en genç büyükşehir belediye başkanını barındırıyor. Türkiye’nin en genç muhtarını biz barındırıyoruz. Dolayısıyla Şanlıurfa ilklerin şehri. Bu güne kadar da AK Partimizin kalesi olmuştur. Her seçimde partimize büyük bir destek vermiştir. Aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. Yerel seçimde de büyük bir başarı elde edeceğimizi, milletimiz bu güne kadar nasıl ki AK Parti’nin yanında durduysa bundan sonraki süreçte de güçlü ve kuvvetli bir şekilde hem liderinin arkasında hem de partisinin yanında durmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Hedef yerel seçimlerde 14’te 14 yapmak

Yerel seçimlerde hedeflerinin büyükşehir de dahil olmak üzere 14 belediyenin tamamını kazanmak olduğunu söyleyen Yıldız, “Malumunuz olduğu üzere 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en önemli seçimiydi. Yani yüzyılın seçimi dediğimiz bir seçimi yaşadık. Niçin, sistem değişikliğinin hayata geçeceği bir seçimdi. Dolayısıyla yeni sisteme geçişte elbette sıkıntılar oluşmuştur ama buna rağmen Şanlıurfa her zaman partimizin yanında olmuştur. Bizler de bir seçimden çıktığımızda yarın yeniden seçim olacakmış gibi ak teşkilatlar olarak her zaman bir diğer seçime hazırlanıyoruz. Bu minvalde de 24 Haziran seçimlerini tüm detaylarıyla masaya yatırdık. Kıyaslamalarımızı, eksikliklerimizi, geri kalan yönlerin hepsini tespitini yapıp yerel seçime o şekilde hazırlanıyoruz. Tüm milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, belediyelerimizle bizler sahayı elhamdülillah toparlayacağız. Hiçbir boşluk yok. Hiçbir boşluk bırakmayacağız. Gece gündüz demeden yerel seçimlere hazırlanacağız. Hedefimiz Allah’ın izniyle 13 ilçemiz ve büyükşehir olmak üzere 14’te 14 yapacağız” diye konuştu.

Yaklaşık bir hafta önce göreve asaleten getirilen Yıldız, AK Parti İl Başkanlığındaki tebrik ziyaretlerini kabul etmenin yanında saha çalışmalarına da çıkıyor.