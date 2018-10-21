(Özel) Yola saçılan pamuklar geçim kaynağı oldu

Türkiye'nin pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da tarlalarda hasat devam ederken, dar gelirli aileler ve çocuklar yola saçılan kirli pamukları toplayıp satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaştığı Harran Ovası'nda pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Tekstil, yağ sanayii ve hayvancılık sektöründe önemli oranda ham madde sağlayan pamuk hasadının başlamasıyla birlikte bölgede 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk tarlalarında hasat sürüyor. Özel kasa yapılan kamyon ve traktörlere istiflenen pamukların geri kalan kirli veya yola saçılmış olanları ise dar gelirli aileler ile çocukların geçim kaynağı oldu. Kamyonlardan yola savrulan kirli pamukları toplayan dar gelirli aileler, bunları kilosunu 1 liraya yol kenarına kurulan seyyar komisyonculara satıyor. Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde çoğunluğu çocuklardan oluşan kişiler, gün boyunca torbalarına istifledikleri kirli pamukları satarak aile ekonomilerine katkı sağlamaya çalışıyor.

Yola saçılan pamukları toplayan 11 yaşındaki Muhammed Budak, “Yol kenarındaki pamukları topluyorum. Pamukları satarak okul harçlığımı çıkarıyorum. Günlük yaklaşık 10 kilo pamuk topluyorum, kilosunu da 1 ile 2 lira arasında satıyorum. Günlük 10-15 lira para kazanıyorum” diye konuştu.