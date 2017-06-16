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16 Haziran 2017 15:40

Özyavuz dünya çölleşme günü dolaysıyla mesaj yayımladı

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, dünyanın geleceğinin çölleşme ve kuraklığa karşı karşıya bulunduğunu belirterek, doğa konusunda ortak mücadelenin artık zorunluluk haline geldiğini bildirdi.

Özyavuz dünya çölleşme günü dolaysıyla mesaj yayımladı

16 Haziran 2017 15:40


Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’nü kutlarak, doğa konusunda ortak mücadele çağrısında bulundu. Özyavuz, "Kuraklık, erozyon ve çölleşme sonucu kaybedilen her karış toprağın, insanlığın ortak geleceğinin tehlikeye girmesi anlamına geliyor. Çölleşme toprağın aşırı kullanımı, iklim değişikliği, ormansızlaşma, anız yakma, amaç dışı toprak kullanımı, aşırı otlatma, plansız sulama ve eğitimsizlik gibi nedenlerden oluşuyor. Nüfus artışına paralel olarak gıda, toprak ve suya olan talebin artması ile doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskıda çölleşmenin sebeplerindendir" dedi.


Oda Başkanı Özyavuz, gelecek nesillerin gıda ihtiyacının da ülke kaynakları ile karşılanabilmesinin toprak ve su gibi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, "Sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için iklim değişikliği sürecinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı ve dayanıklı olmak zorundayız. Çünkü toprak geleceğimizdir. Her geçen gün azalmakta olan doğal kaynaklarımızı ve verimli arazilerimizi korumalı, bu konuda daha bilinçli hareket ederek, bozulan alanların rehabilitasyonu için çalışmalara hız vermeliyiz” diye konuştu.




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