Özyavuz, “Harran tarihi bir gün yaşadı”

27’lik evet oyu ile adını bütün Türkiye’ye duyuran Şanlıurfa’nın Harran İlçesinin Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Harran’ın tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanının ziyaretlerinin kendilerini onurlandırdığını belirten Özyavuz, tüm Harran halkı adına teşekkürlerini kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Özyavuz, Harran halkının liderini ona yakışır güzellikte karşıladığını ve adeta bağrına bastığını belirterek, “Bu ziyareti Harran halkı yıllardır bekliyordu. Özellikle son referandumda aldığımız oylardan sonra bu ziyaretin beklentisi daha da artmıştı. Bizim bu özlem ve bekleyişimize duyarsız kalmayan değerli Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi” dedi.

Harran’ın tarihi bir gün yaşadığını ifade eden Özyavuz, vatanına, milletine bağlı, vatansever, liderinin izinde, demokrasi sevdalısı Harran halkının bu tarihi günde liderinin etrafında kenetlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede yaşayan Suriyelilere de önemli mesajlar verdiğini anımsatan Özyavuz, Liderlerinin bu mesajlarıyla da gönüllerde bir kez daha taht kurduğunu belirtti. Özyavuz, tüm Harran halkı adına teşekkürlerini sunduğunu sözlerine ekledi.