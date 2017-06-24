Özyavuz yayımladığı mesajla Ramazan bayramını kutladı

Özyavuz, Ramazan Bayramının, milli birliğimizin daha da güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

11 ayın sultanı Ramazan’ı geride bırakırken, hep birlikte bayrama kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirten Özyavuz, "Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı ruhunun artmasını sağlayan mübarek günler olduğunu, aile, dost ve akrabalarla birlikte kutlanan bayram günlerinde, kimsesizler, yardıma muhtaçlar ve kırılmış gönüllerin de unutulmaması gerekiyor. Yardımlaşma, kardeşlik ve sevgi değerlerimizin en üst noktaya ulaştığı bu bayramı daha anlamlı kılmak için, dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp, hoşgörü, merhamet ve dayanışma ruhu etrafında kenetlenmeliyiz. Milli birliğimizin daha da güçlenmesine vesile olması temennisiyle tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.