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09 Ocak 2017 15:43

Özyavuz’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Özyavuz’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 15:43

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, gazetecilerin, vatandaşın haber alma ihtiyacını karşılama noktasında çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
Özyavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, basının, demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturduğunu belirtti. Bu ciddi görevi başta çalışan gazetecilerin yerine getirdiğini vurgulayan Özyavuz, “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimiz ve ilçelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadırlar. Halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak için özveriyle çalışmaktadırlar” dedi.
Harran Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan basın yayın kuruluşları ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizen Özyavuz, mesajını, “Zor şartlar altında, meslek etiğinden taviz vermeden çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” sözleriyle tamamladı.



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