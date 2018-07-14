Özyavuz’dan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2016’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta zinciri dışında, çeşitli sınıflardan ve rütbelerden Fethullahçı Terör Örgütü üyesi bir grup askerin başlattığı darbe girişimini şiddetle kınayan Özyavuz, “Türk milleti, 15 Temmuz gecesi yaşanan bu menfur girişimi, Emniyet Teşkilatımızın mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla el ele vererek püskürtmüştür. Tarihi kahramanlıklarla dolu, bağımsızlık ve özgürlükten hiçbir zaman ödün vermemiş bu yüce millet, o gece adeta ikinci kurtuluş mücadelemize imza atmıştır” ifadelerine yer verdi.

Millet olarak el ve güç birliği ile bu tür girişimlerin boşa çıkmaya devam edeceğini belirten Özyavuz, “Cumhurbaşkanımızın terörle mücadeleye karşı sergilediği dik ve kararlı duruşunun her zaman destekçisi olacağız. Bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece, binlerce şehidimizin kanları ile sulayarak bizlere emanet ettiği kutsal vatan toprakları asla bölünmeyecektir. Bu duygularla, 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.