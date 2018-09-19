Özyavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Kıbrıs Gazisi Belediye Başkanı Özyavuz, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğuna vurgu yaparak, “Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış birçok insanını şehit ve gazi vermiştir” dedi. Özyavuz, Türk tarihinde İslam öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik onurunun olduğuna belirterek, "Her Türk de bu onura kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nda yaşamıştır. ‘Ya istiklal, ya ölüm' demiştir. Türk tarihi, böylesine ‘kahramanlık günleri' ile doludur” ifadelerini kullandı. Kahramanlık günlerinin mimarlarının şehit ve gaziler olduğunu vurgulayan Özyavuz, "Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. 1950-1953 yılları arasında barış için Kore'de savaşmıştır. 1974 yılında soydaşlarımız Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmak için, Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'nı gerçekleştirmiştir. Yine Mehmetçik barışı korumak için, Bosna-Hersek, Somali ve Kosova'ya Birleşmiş Milletler kararıyla Barış Gücü olarak gitmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda ve Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'nda birçok askerimiz şehit olmuş, bir kısmı da gazi olarak geri dönmüştür. Gazilere olan sevgi ve saygı kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır. Milletimiz de bu anlamda gazilerine sahip çıkarak saygısını ve şükranını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.