Özyavuz,Kadir Gecesini kutladı

Özyavuz, Kadir Gecesi mesajında, mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, “bin aydan daha hayırlı” diye nitelendirilen Kadir Gecesi’ne erişmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek Kadir Gecesinin gönüllerin rahmet ve mağfiret sığınağı olduğunu vurgulayan Özyavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi,“Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Bu gecenin kadir ve kıymetinin bilinmesi, kutlu gecenin feyzinden azami ölçüde istifade edilmesi, ancak Kur’an’a yönelmekle, onun eşsiz mesajını anlamak ve mana ikliminde yol almakla mümkün olacaktır. Yüce Rabbim hepimize,rahmet kapılarının sonsuza açıldığı, gönüllerimizin ve ellerimizin dualarla semaya uzandığı bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmeyi ve mutlulukla Ramazan Bayramı’na ulaşmayı nasip etsin. Bu manevi duygularla,yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin, tüm insanlığın kardeşliğine ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum”