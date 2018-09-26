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Pamuk deposunda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’nın Akaçakale ilçesinde bir pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Akaçakale ilçesinde bir pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Akçakale yolunun 25'inci kilometresinde bulunan Ali Ç.'ye ait pamuk deposunda çıktı. Yangının çıktığını fark eden işçiler, kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sigara izmaritinin sebep olduğu iddia edilen yangın sonrası maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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