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12 Ağustos 2018 20:40

Park etmek isterken arkadaşını ezdi

Şanlıurfa’da park etmeye çalışan tır ile park halindeki bir tırın arasında kalan şahıs feci şekilde can verdi.

Park etmek isterken arkadaşını ezdi

12 Ağustos 2018 20:40


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 68’inci kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisinde yaşandı. Dinlenme tesisine giden H.B. isimli sürücü kullandığı 27 J 255 plakalı tırı park etmeye çalıştı. Sürücünün arkadaşı İnal Taş da aracı park edebilmesi için aşağı inerek kendisine yardımcı olmaya çalıştı. Sürücü aracı park ettiği sırada arkadaşı İnal Taş’a çarptı. İki tırın arasında kalan Taş feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden Taş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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