Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 13:06

Park ettiği otomobilinden inen sürücü öldü

Şanlıurfa’da aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Park ettiği otomobilinden inen sürücü öldü

26 Haziran 2018 13:06


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Şanlıurfa - Suruç karayolunun 5’inci kilometresinde yaşandı. İsmail Altaş (23), otomobilini park ederek yolun karşısına geçmek istedi. Altaş’a bu sırada karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Altaş, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırama Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altaş doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Altaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç