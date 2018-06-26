Park ettiği otomobilinden inen sürücü öldü

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Şanlıurfa - Suruç karayolunun 5’inci kilometresinde yaşandı. İsmail Altaş (23), otomobilini park ederek yolun karşısına geçmek istedi. Altaş’a bu sırada karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Altaş, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırama Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altaş doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Altaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.