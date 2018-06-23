Park halinde hareket eden vinç faciaya neden oluyordu

Çarpma sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün akşam saatlerinde ilçenin Adnan Menderes Bulvarındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 63 EN 280 plakalı vinç Murat Yarış tarafından akaryakıt istasyonuna park edildi. Bir süre sonra vinç aniden geri geri hareket ederek istasyondaki direklere, daha sonra oradan geçen 2 vatandaşa çarptı. Son anda vincin altından kurtulmayı başaran 2 vatandaş, vincin çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza sonrası oluşan panik ve yaralılara müdahale çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.