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Park halindeki araç alev aldı

Şanlıurfa’da alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde meydana geldi. Süleyman Şah Caddesi üzerinde park halindeki plakası belirlenemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alevlerin büyümesi tamamen yanan aracı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına aldı, otomobil kullanılamaz halde geldi.


Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceme yaptı.

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