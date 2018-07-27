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27 Temmuz 2018 10:42

Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

27 Temmuz 2018 10:42


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdurrahman C., park halindeki bir araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı




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