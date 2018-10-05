Park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdiler

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilen park halindeki hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arsada park halindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle tamamen yanan hafif ticari aracı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yangını kontrol altına aldı, araç kullanılamaz hale gelirken, polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.