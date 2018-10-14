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Park halindeki saman yüklü 2 kamyon yanarak küle döndü

Şanlıurfa’nın Birecik ilesinde park halindeki saman yüklü 2 kamyon alevlere teslim oldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilesinde park halindeki saman yüklü 2 kamyon alevlere teslim oldu. Vatandaşlar, park halindeki saman yüklü kamyonları itekleyerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesindeki Buğday Pazarının yanında yaşandı. Gece geç saatlerde saman yüklü bir kamyon alev aldı. Büyüyen alevler yan tarafta park halinde olan bir diğer kamyona da sıçradı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, park halindeki diğer araçlar ise vatandaşlar tarafından iteklenerek bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Yangın ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülürken kamyonların büyük hasar gördüğü öğrenildi.


Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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