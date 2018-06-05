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05 Haziran 2018 21:30

Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 1’i polis 5 yaralı

Şanlıurfa’da komşuların araç park yeri kavgasında 4 kişi yaralanırken kavgaya müdahale eden bir polis de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 1’i polis 5 yaralı

05 Haziran 2018 21:30


Edinilen bilgiye göre kavga, saat 20.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Komşuların araç park yeri tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahların da kullanılması üzerine polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar 1’i polis 5 kişiye isabet etti. Olay yerine giden ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi.


Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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