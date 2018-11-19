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Parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı

Şanlıurfa’da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük hastanede doktor nezaretinde itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı.

Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük hastanede doktor nezaretinde itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan Abdullah Güneş, parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı. Yüzüğü çıkartmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ise şahsı da yanlarına alarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Şahsın parmağına sıkışan yüzük hastanede doktor nezaretinde itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı.

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