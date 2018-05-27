Partililer iftarda buluştu

Şanlıurfa’da AK Parti teşkilatları, milletvekili adayları, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Allah’a şükürler olsun Şanlıurfa teşkilatı bugün de Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlemiş olduğu listenin arkasındadır, yanındadır, önündedir. 24 Haziran seçimleri için de çalışmasını güzel bir şekilde sürdürüyor. Dava anlayışımız da mazlumun yanında durabilmektir. Partimiz her zaman mazlumların yanındadır. Davamız fakir fukaranın hakkını koruyarak, sosyal anlayış içerisinde yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.