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05 Temmuz 2018 18:07

Patlamada yaralanan anne ve çocuklarının tedavileri hastanede sürüyor

Şanlıurfa’da Suriye sınırına 4 kilometre mesafedeki bir kırsal mahallede balon benzeri bir cismin çocukların ellerinde patlaması sonucu yaralanan anne ve çocuklarının tedavileri hastanede sürüyor.

Patlamada yaralanan anne ve çocuklarının tedavileri hastanede sürüyor

05 Temmuz 2018 18:07


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Akçakale ilçesi Büyüktokaç kırsal Mahallesi Berdi mezrasında yaşanmıştı. Anne ve babalarına tarlada çapa yapmada yardımcı olan E.B. (15) ile A.B. (12) gökyüzünden 5 adet balon benzeri bir cismin tarlaya indiğini gördü. Çocuklar, bu cisimleri alarak anne ve babalarının yanına getirdi. Çocukların ailesi de cisimlerin ne olduğunu anlamayınca yere bırakmalarını istedi. Çocuklar cisimleri yere bıraktıkları sırada patlama yaşandı. Patlamada yaralanan anne ve çocukları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaralılardan anne Emine B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kardeşi ve yeğenleri yaralanan dayı Ali Kaya, “Dün saat 17.00 sıralarında Suriye tarafından balon şeklinde el yapımı bomba bizim köylere yakın düşmüştü. Çocuklar kendi arasında oyuncak gibi oynarken ellerinde patlamış. Dün saat 17.00’den beri burada bekliyoruz. Çocuklardan biri gözünden, diğeri de ellerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda bir de anneleri yaralandı” diye konuştu.


Patlayan cisim ile ilgili Jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.




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