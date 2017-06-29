Petrol hattından ham petrol çalan zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesine bağlı özveren kırsal Mahallesi’nden geçen Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattında kazı yapıldığı bilgisini aldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kazı yapılan petrol boru hattı yanında terk edilmiş bir kamyonette arama yaptı. Aramada kamyonetin içerisinde 7 bin 450 litre ham petrol olduğunu tespit etti. Araç plakasını sorgulayan jandarma ekipleri, M.T. isimli şahsa ulaştı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.