Peygamberler şehri Şanlıurfa’da binler bayram namazında buluştu

Her yıl olduğu gibi bu yılda Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bayram namazında camiler doldu, taştı. Balıklıgöl’de bulunan Dergah Camisine akın eden binlerce vatandaş, cami içerisinde yer kalmayınca cami avlusunda saf tutarak ibadetini gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü İhsan Açık, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül’ün de katıldığı namazda binlerce vatandaş saf tuttu.

İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kılınan namaz ve okunan salavatlar sonrası devlet erkanları ile vatandaşlar bayramlaştı.

Şalıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, namaz sonrası yaptığı açıklamada, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak, barış, kardeşlik ve huzur diledi.

Vatandaşlar ise, artık bayramların buruk geçtiğini, eski bayramların daha güzel olduğunu söyledi.