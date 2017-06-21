’Peygamberler Şehri’nde Kadir Gecesi yoğunluğu

Şanlıurfa’ya farklı illerden gelen çok sayıda vatandaş, Balıklıgöl platosunu gezerek gölde balıklara yem atarak dua etti. Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki yeşil alanlarda dinlenmeyi tercih eden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşlar, teravih namazını da Dergah Camii’nde kıldı.

Ziyaretçilerden Cuma Doğan, gece dolayısıyla Gaziantep’ten ailesiyle geldiğini belirterek, “En güzel geceler bizlerin olsun. Bütün İslam aleminin ve din kardeşlerimizin Kadir Gecesini kutluyorum” dedi.

Namaz sonrası vatandaşlar Balıklıgöl’de balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları çektirdi.