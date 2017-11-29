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29 Kasım 2017 22:05

Peygamberler Şehrinde Mevlit Kandili coşkusu

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Peygamberler Şehrinde Mevlit Kandili coşkusu

29 Kasım 2017 22:05


İnanç turizminin önemli merkezi ve Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da, kent genelinden ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Cami’inde namaz kıldı. Kılınan namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlit sonrası, çevre illerden gelenler Balıklıgöl’ü gezerek balıklara yem attı.


Çevre illerden Şanlıurfa’ya gelen vatandaşlar, Balıklıgöl’e hayran kaldıklarını belirterek herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.




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