Peygamberler Şehrinde Mevlit Kandili coşkusu

İnanç turizminin önemli merkezi ve Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da, kent genelinden ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Cami’inde namaz kıldı. Kılınan namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlit sonrası, çevre illerden gelenler Balıklıgöl’ü gezerek balıklara yem attı.

Çevre illerden Şanlıurfa’ya gelen vatandaşlar, Balıklıgöl’e hayran kaldıklarını belirterek herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.