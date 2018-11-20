İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Peygamberler şehrinde mevlit kandili coşkusu

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da mevlit kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da mevlit kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.


Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda merkez Karaköprü ilçesindeki Ademoğlu Camisiinde yatsı namazından sonra Sakal-i Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-i Şerif görmek için camide uzun kuyruklar oluşturdu.


Öte yandan, kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.