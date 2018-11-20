Peygamberler şehrinde mevlit kandili coşkusu

Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da mevlit kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Akşam ezanından itibaren kentteki camilere akın eden vatandaşlar kandil dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu. Camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce çeşitli camilerde programlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda merkez Karaköprü ilçesindeki Ademoğlu Camisiinde yatsı namazından sonra Sakal-i Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-i Şerif görmek için camide uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan, kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.