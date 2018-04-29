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29 Nisan 2018 13:23

Piazza AVM, yazar Kahraman Tazeoğlu’nu konuk ediyor

Türk edebiyatının usta yazarlarından Kahraman Tazeoğlu, bir aşk hikâyesini anlattığı son kitabı ‘İki Söz’ü, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte okurlarına imzalıyor.

Piazza AVM, yazar Kahraman Tazeoğlu’nu konuk ediyor

29 Nisan 2018 13:23


Kültür, sanat ve edebiyatın ünlü isimlerini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam eden Piazza, bu kez romantik şiirleri ve romanlarıyla büyük bir okur kitlesine sahip olan ünlü şair ve yazar Tazeoğlu’nu konuk ediyor.


“Başka, Kayıp Yüzyılın Prensesi, Eyvallah, Araz, Yaralı, Vazgeçtim, Söz, Susacak Var, Allah’a Emanet Ol, Bambaşka” gibi çok sayıda kitabı kaleme alan Tazeoğlu, 5 Mayıs 2018 günü saat 18.00’de Piazza’da sevenleriyle bir araya geliyor. Tazeoğlu, programda okuyucularına son kitabı “İki Sözü’ imzalayıp sohbet etme imkanı bulacak.


Tazeoğlu, “Seni asla unutmayacağım diyenler var ya, En unutkan onlar çıktı” notunu düştüğü kitabının içeriğiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Hayat bana neleri öğretti biliyor musun, Sen onu insan yerine koyarken o seni aptal yerine koyuyorsa yapacağın tek şey onu hayatından def etmektir. Eğer bunu yapamamışsan o haklı demektir. Sizi sevmeyenleri ve size değer vermeyenleri geçmişte bırakın. Asla geriye dönüp bakmayın. İnanın gelecek günler daha aydınlıktır. Ve geçmişe takılı kalmak bir geleceği harcamaktır. Hayat ayakta kazıklanmak değil, yediğin kazıklara rağmen ayakta kalabilmektir. Gerçek mücadele ise seçtiklerinle aynı yolda yürümekten çok, seçmediklerinin yolunuza taş koymasına karşı durabilmektir.”




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