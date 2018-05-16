Piazza’da saatler Ramazan’a göre ayarlandı

Yeni uygulamada, Ramazan’ın başladığı 16 Mayıs’tan 7 Haziran’a kadar Piazza AVM saat 11.00’den gece 23.00’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Şanlıurfalıların Piazza AVM’de Ramazan geçirmeleri ve iftardan sonra rahatça alışveriş yapabilmeleri için çalışma saatlerini düzenleyen AVM, yaz dönemi boyunca da aynı saatler arasında hizmet vermeye devam edecek.Şanlıurfa Piazza AVM, bayramın yaklaştığı günlerde kapanış saatini bir saat daha ileriye alarak, 8-14 Haziran tarihleri arasında 11.00’den gece 24.00’e kadar hizmet verecek. Ramazan ayının yaşanacağı Piazza AVM’de bayramın 1’inci günü saat 14.00’den 23.00’e kadar kapılarını açık tutacak. Bayramın ikinci günü itibariyle yaz saati uygulamasına geçecek olan Piazza AVM, saat 11.00-23.00 arasında ziyaretçilerini ağırlamayacak.