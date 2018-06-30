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30 Haziran 2018 16:03

Piazza’dan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu yıl TEOG sınavı yerine ilk kez yapılan Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencilere okul tercihlerinde danışmanlık hizmeti sunacak.

Piazza’dan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti

30 Haziran 2018 16:03


Türkiye’nin en genç nüfus ortalamasına sahip kentte, AVM, öğrencileri adeta hayatlarının dönüm noktası olarak gördükleri okul tercihlerinde yalnız bırakmayacak. AVM, Eyyubiye Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi işbirliğiyle kuracağı tercih danışma merkezi standında öğrencilerin doğru okul seçimi yapmaları konusunda yardımcı olacak. 02-13 Temmuz tarihleri arasında saat 12.00’den 20.00’ye kadar açık Tercih Danışma Standında, uzman eğitmenler, AVM’yi ziyaret eden öğrenci ve velileri merak ettikleri konularda bilgilendirecek.


Uzmanlar, öğrencilere başarılı olabilecekleri alanlarda eğitim almaları ve bu konuda dikkat etmeleri gereken hususlarda tavsiyelerde bulunacak. Her eğitim öğretim kademesindeki öğrencilere uygun eğitim ortamlarına yönlendirme hizmeti veren Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları öğrencilerin hedefleri doğrultusunda okul tercihinde bulunmaları konusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da Piazza’nın katkılarıyla yol gösterici olacak.




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